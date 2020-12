CorSport, Fiorentina, se i tifosi potessero entrare al Franchi, lunedì la Fiesole sarebbe una bolgia

Un calcio alla paura, perchè i soli due punti di vantaggio sul terzultimo posto, a pochi giorni dal faccia a faccia per la salvezza contro il Genoa, evocano vecchi fantasmi, veleni da Serie B. La stagione è lunga, c’è ancora più del 75% di gare da giocare, ma i record al contrario registrati in questo avvio di campionato fanno venire i brividi a chiunque. Proprio per questo, ora, serve unità, sostegno ad una squadra evidentemente in difficoltà. Se lunedì i cancelli del Franchi fossero aperti, per capirsi, per 90 minuti, la Fiesole sarebbe una bolgia: tutti stretti attorno al tecnico e ai giocatori, chiamati ora più che mai a dimostrare il loro vero valore. È questa l’ambasciata fatta arrivare ai senatori viola: tocca a loro metterla in pratica. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORFIO, LA FIORENTINA INVESTIRÀ TUTTO SULLE SCUOLE CALCIO DELLA TOSCANA. ECCO IL PROGRAMMA