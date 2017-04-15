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La Fiesole contesta ancora: "Cantiamo per la maglia non per chi la indossa"

Un'Europa insperata non cambierebbe il giudizio sull'annata. La linea di pensiero non si sposta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2017 16:02
La Fiesole contesta ancora: "Cantiamo per la maglia non per chi la indossa" - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Dopo gli striscioni polemici - esposti nel corso dell'ultima partita casalinga - indirizzati alla proprietà, anche oggi la curva Fiesole torna a manifestare tutto il suo disappunto per la piega che ha preso la stagione della Fiorentina. Questo lo striscione comparso sugli spalti nel corso del primo tempo: "Un'Europa insperata non cambierebbe il giudizio sull'annata... La linea di pensiero non si sposta, cantiamo per la maglia non per chi la indossa".

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