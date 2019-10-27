Firenze risponde a Pisa: "Aspetta e spera". Striscione Fiesole indirizzato ai nerazzurri

"Aspetta e spera": risponde così la curva Fiesole, con tre parole e le "a" evidenziate in nerazzurro. Risponde allo striscione dei supporters del Pisa che ieri, durante il derby contro il Livorno, ave...

"Aspetta e spera": risponde così la curva Fiesole, con tre parole e le "a" evidenziate in nerazzurro. Risponde allo striscione dei supporters del Pisa che ieri, durante il derby contro il Livorno, avevano fatto sapere che "In attesa del vero derby con Firenze, ci si deve accontentà", riferendosi ai labronici. Stasera la replica ironica dei viola.