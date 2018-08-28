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FIESOLE MIA, USA L'IRONIA! L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI

Che patire essere in maratona e sentire offendere i ragazzi della Fiesole, sono nato e cresciuto su quei gradoni e me li sentiro' miei fino all'ultimo giorno. Le ragioni di questa contestazione le con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2018 23:44
FIESOLE MIA, USA L'IRONIA! L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Leonardo Vonci
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Che patire essere in maratona e sentire offendere i ragazzi della Fiesole, sono nato e cresciuto su quei gradoni e me li sentiro' miei fino all'ultimo giorno. Le ragioni di questa contestazione le conoscano tutti, sono nate da quella campagna acquisti del gennaio 2016 e si tramandano purtroppo di anno in anno.Il ritorno di Corvino le ha poi cementate ancora di piu'.

Noi fiorentini siamo unici per creativita' e inventiva, usiamo l'ironia, anche per non dare l'opportunita' durante la gara di creare divisione nello stadio.

Voglio ricordare che la Fiesole da quel 4 marzo 2018 è cresciuta in modo esponenziale, ha dimostrato dei valori unici di amore verso Firenze e la Fiorentina, se la proprieta' avesse approfittato di questa onda d'amore oggi potevamo parlare di un rapporto ricucito. Avanti curva Fiesole sempre!!!

Leonardo Vonci

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