Astori, domenica contro il Cagliari la Fiesole farà una coreografia per ricordare il Capitano
Una coreografia speciale ed una targa da consegnare ai familiari di Davide Astori invitati allo stadio dalla Fiorentina: la stanno preparando i club della curva Fiesole per domenica al Franchi
(ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - Una coreografia speciale ed una targa da consegnare ai familiari di Davide Astori invitati allo stadio dalla Fiorentina: la stanno preparando i club della curva Fiesole per domenica al Franchi, dove arriverà il Cagliari, due delle squadre che più hanno segnato la carriera del difensore morto lo scorso 4 marzo in un albergo a Udine poche ore prima della partita tra Udinese e Fiorentina. Ad annunciare le iniziative che stanno preparando i tifosi viola è stato lo stesso vicepresidente della Fiorentina Gino Salica, ieri sera ad Arborea (Oristano) per ritirare in rappresentanza della società il 1/o Premio Davide Astori istituito dall'Unione Stampa Sportiva Sardegna. Alla manifestazione hanno presenziato anche i genitori del giocatore, Renato e Anna.