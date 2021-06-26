Trofeo Bacciotti, oggi gara ciclistica juniores in ricordo di Tommasino. I dettagli del percorso
Prima edizione fra le colline di Fiesole ed il Mugello
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2021 01:20
1° Trofeo Tommasino Bacciotti – Gara ciclistica categoria juniores.
27 Giugno 2021.
Dopo la grande partecipazione del pubblico fiorentino al passaggio del Giro d’Italia che ha dimostrato come il ciclismo trovi in toscana un amore e una passione assoluta, nasce la prima edizione : Primo Trofeo Tommasino Bacciotti
Si tratta quindi di una gara ciclistica di livello nazionale, riservata alla categoria juniores, tra cui potrebbe celarsi un campione di domani , e oltre all’aspetto sportivo agonistico di primario livello, e un evento che attraversa il territorio di Fiesole, sconfinando nel Mugello
L’evento avrà il Patrocinio della Regione Toscana.