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Trofeo Bacciotti, oggi gara ciclistica juniores in ricordo di Tommasino. I dettagli del percorso

Prima edizione fra le colline di Fiesole ed il Mugello

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2021 01:20
Trofeo Bacciotti, oggi gara ciclistica juniores in ricordo di Tommasino. I dettagli del percorso -
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Trofeo Bacciotti, oggi gara ciclistica juniores in ricordo di Tommasino. I dettagli del percorso

1° Trofeo Tommasino Bacciotti – Gara ciclistica categoria juniores.

27 Giugno 2021.

Dopo la grande partecipazione del pubblico fiorentino al passaggio del Giro d’Italia che ha dimostrato come il ciclismo trovi in toscana un amore e una passione assoluta, nasce la prima edizione : Primo Trofeo Tommasino Bacciotti

 

Si tratta quindi di una gara ciclistica di livello nazionale, riservata alla categoria juniores, tra cui potrebbe celarsi un campione di domani , e oltre all’aspetto sportivo agonistico di primario livello, e un evento che attraversa il territorio di Fiesole, sconfinando nel Mugello

L’evento avrà il Patrocinio della Regione Toscana.

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