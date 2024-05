A metà primo tempo i tifosi al Franchi si animano: cori e spettacolo con le torce dei cellulari

Si scaldano sempre di più i tifosi della Fiorentina presenti allo stadio Artemio Franchi. A metà primo tempo, gli oltre 30 mila presenti nell’impianto hanno iniziato a intonare alcuni cori per sostenere la squadra di mister Italiano: in particolare, spicca “Forza viola alè”, cantato da tutti i settori di un Franchi decisamente gremito e carico. Pochi momenti prima dalla Fiesole era partito uno splendido spettacolo con le torce, proprio come lo scorso anno in occasione di Fiorentina-West Ham.

Insomma, i tifosi si stanno impegnando al massimo per sostenere la squadra, ma la partita è ancora lunga e, soprattutto, è bloccata sul punteggio di 0 a 0.

COMMISSO FIERO DI QUESTA FIORENTINA