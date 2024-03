La coreografia in ricordo di Barone: in Fiesole due rondini con i gigli nel cielo. In Maratona: “Vanto e Gloria”

Momenti di grande emozione al Franchi prima di Fiorentina-Milan nel ricordo di Joe Barone. La curva Fiesole ha accolto i viola con due rondini che apre le ali e volano in cielo con i gigli viola. Mentre in Maratone è apparsa la frase che richiama l’Inno Viola: “Vanto e Gloria”. Tutto ovviamente dedicato a Joe Barone. Al 14′ la Fiesole ha esposto un altro striscione per Barone: “Joe questa ti sarebbe piaciuta, sei uno dei tifosi che la curva saluta”.

BIRAGHI: “BARONE HA LASCIATO UN VUOTO INCOLMABILE. CI FAREMO FORZA L’UNO CON L’ALTRO E DAREMO QUALCOSA IN PIÙ”