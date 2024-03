Biraghi: “Barone ha lasciato un vuoto incolmabile. Ci faremo forza l’uno con l’altro e daremo qualcosa in più”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha così parlato prima della sfida contro il Milan: “Vuoto incolmabile, quando succedono queste cose non puoi mai sapere come ripartire, sicuramente è un motivo per dare qualcosa in più per lui, la sua famiglia e tutta la Fiorentina. Da una settimana il clima è surreale, sicuramente lui ci darà una spinta per fare qualcosa di importante. Ognuno la prende a suo modo, come successe sei anni la cosa che ci aveva dato la forza è l’unione, sarà importante darsi una mano, farsi forza l’uno con l’altro quando qualcuno sarà più abbattuto e cercare di andare avanti”.

LA FIORENTINA ARRIVA AL FRANCHI, ACCOGLIENZA DA BRIVIDI DEI TIFOSI VIOLA TRA CORI ED APPLAUSI [VIDEO]