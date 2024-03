La Fiorentina arriva al Franchi, accoglienza da brividi dei tifosi viola tra cori ed applausi [VIDEO]

La Fiorentina arriva allo stadio Franchi e si prepara ad affrontare il Milan di Stefano Pioli. Speciale l’accoglienza dei tifosi, giunti in tantissimi per sostenere i Viola in un match così importante, alla ricerca di una vittoria da dedicare al direttore generale Joe Barone. Si palesa la passione e l’amore per la maglia, con tutto il sostegno che servirà a generare quella spinta in più per ottenere il massimo. I giocatori sono scesi dal pullman e sono stati sommersi dagli applausi calorosi e i cori della folla, caricando la squadra al suo arrivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Passione Fiorentina (@passionefiorentina_)

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI NICO GONZALEZ, GIOCA KOUAMÈ. ESORDIO PER DODÒ DAL PRIMO MINUTO