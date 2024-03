FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI NICO GONZALEZ, GIOCA KOUAMÈ. ESORDIO PER DODÒ DAL PRIMO MINUTO

Fiorentina che scende in campo allo stadio Franchi per la partita contro il Milan. Partita in programma alle ore 20.45, Italiano deve fare a meno di Jack Bonaventura squalificato, questa la formazione ufficiale della Fiorentina

Terracciano: Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikonè, Beltran, Kouamè; Belotti.

CABRAL SBAGLIA DUE VOLTE IL RIGORE, IL VIDEO