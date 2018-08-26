Striscione ironico "Bentornato Presidente" poi il coro "Della Valle vattene" ma la tribuna fischia la Fiesole
Brutto teatrino al Franchi dove si è evidenziata la divergenza di opinione tra chi è favore di questa proprietà e chi contro. Infatti intorno al minuto 60 la Curva Fiesole ha esposto lo striscione iro...
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2018 21:44
Brutto teatrino al Franchi dove si è evidenziata la divergenza di opinione tra chi è favore di questa proprietà e chi contro. Infatti intorno al minuto 60 la Curva Fiesole ha esposto lo striscione ironico "Bentornato Presidente" in occasione del ritorno allo stadio di Andrea Della Valle, per poi intonare il coro "Della Valle vattene" ma la tribuna, o almeno buona parte di essa, ha fischiato il coro della Fiesole. Insomma, la diatriba continua..