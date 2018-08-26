Striscione ironico "Bentornato Presidente" poi il coro "Della Valle vattene" ma la tribuna fischia la Fiesole

Brutto teatrino al Franchi dove si è evidenziata la divergenza di opinione tra chi è favore di questa proprietà e chi contro. Infatti intorno al minuto 60 la Curva Fiesole ha esposto lo striscione iro...

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2018 21:44

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole

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