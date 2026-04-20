Nazione sul Franchi: "Entro fine mese i gradoni in Fiesole. La nuova curva prende forma"

Lo scheletro della struttura è pronto, ora serve sostanza

La posa dei gradoni in Fiesole, i poteri del commissario, la chiusura del cerchio per il project financing. La coda di aprile e il mese di maggio sono spartiacque per il futuro dello stadio Franchi. La nuova curva sta prendendo forma: lo scheletro della struttura è pronto, ora serve sostanza. Negli ultimi giorni gli uffici di Palazzo Vecchio hanno dato l'ok alle imprese in cantiere a estendere alla ditta Songeo Srl il subappalto già autorizzato per realizzare i micropali di fondazione per la copertura (un'opera da 400mila euro). Intanto gli operai hanno montato i primi elementi in calcestruzzo: si tratta dei quattro vomitori di accesso alla tribuna, ovvero i corridoi rapidi che collegano l'esterno con le gradinate o le tribune. Servono per far entrare e uscire il pubblico in modo ordinato e veloce, incanalandolo nei vari settori. Ma l'attenzione è rivolta soprattutto alla posa dei gradoni prefabbricati in Fiesole: l'avvio del montaggio è atteso entro fine aprile. Lo scrive La Nazione.