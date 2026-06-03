Comuzzo si confessa: "Sogno Italia realizzato. Alla Fiorentina periodo di calo, fa parte del percorso"

Il difensore viola dall'emozione per la maglia azzurra all'analisi del suo percorso a Firenze, fino alla dedica alla famiglia e all'elogio del ct Baldini

Al termine di Lussemburgo-Italia Pietro Comuzzo difensore centrale della Fiorentina ha rilasciato queste dichiarazioni a Rai Sport:

"Oggi gara dove contava il risultato anche per il ranking, ma andava onorata soprattutto la maglia. Per me e per tanti compagni una grande emozione per questo esordio, ma non avevamo paura perche l'abbiamo preparata bene. Il mister ci offre idee di gioco chiare, ma la forza è un gruppo solido e unito dove tutto diventa piu facile. Crediamo di più in tutto quello che facciamo"

"Il mio percorso con la Fiorentina? essere arrivato presto può avere inciso nella mia flessione di rendimento, penso comunque a migliorarmi giorno dopo giorno. Dopo la prima stagione ero alto di valutazione poi sono sceso ma ci sta. Sono comunque contento di aver vissuto tutto questo in cosi poco tempo"

"Mister Baldini ci porta ad essere prima grandi uomini poi calciatori. Il suo spessore umano è fondamentale. Dopo questo esordio un pensiero ed una dedica speciale va a mia mamma ed alla mia famiglia, ogni traguardo che raggiungerò è merito loro"