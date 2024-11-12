Comuzzo pronto all'esordio in nazionale. Kean affaticato ma c'è. Bove ha lasciato il ritiro dell'under21

La pausa delle nazionali si sta facendo sentire in tutte le squadre di Serie A, compresa la Fiorentina, che ha addirittura ben sette giocatori presenti. A dire la verità sarebbero stati otto, ma Edoar...

La pausa delle nazionali si sta facendo sentire in tutte le squadre di Serie A, compresa la Fiorentina, che ha addirittura ben sette giocatori presenti. A dire la verità sarebbero stati otto, ma Edoardo Bove è stato costretto al rientro anticipato al Viola Park a causa di un leggero affaticamento muscolare.

Parlando di Kean, la situazione è diversa, ma monitorata. Il super inizio di stagione della stella viola sta rendendo tutti euforici, compreso il CT della nazionale Spalletti, che non vuole rinunciare al numero 9 gigliato, tuttavia un problemino alla caviglia c'è, e verrà tenuto sotto osservazione dallo staff medico azzurro in vista del doppio impegno con Belgio e Francia. La volontà è di tenere monitorato il giovane attaccante azzurro per non rischiare nulla sia in ottica nazionale e in ottica viola. Per Comuzzo invece è pronto l'esordio. Ecco tutti i convocati viola: Comuzzo (Italia), Kean (Italia), Gosens (Germania), Pongracic (Croazia), Richardson (Marocco), Kayode (Italia under21), Martinelli (Italia under19).

https://www.labaroviola.com/kubik-sono-contento-che-de-gea-sia-arrivato-a-firenze-gosens-puo-diventare-determinante/276742/