Allegri: "Per il playoff della Nazionale si dovrebbe fermare la Serie A. Credo ci qualificheremo ai Mondiali"

Allegri torna a parlare della Nazionale in conferenza stampa pre derby di Milano: avvallata l'idea di fermare il campionato per i playoff.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della partita tra il suo Milan e L'Inter. Tra i temi toccati dall'allenatore livornese anche il playoff mondiale della Nazionale. Ecco le sue parole su quest'ultimo tema: "Rino ha ragione, se fermassimo il campionato in occasione della sfida playoff aiuteremo sicuramente la Nazionale. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, credo che avremo molte possibilità di partecipare ai mondiali, fermando però il campionato sicuramente daremmo un aiuto alla selezione."