Kean sulla nazionale: “Mi sento molto carico. Sono nato per vincere e arriverò certamente ai miei obiettivi”.

Cronache di spogliatoio, su Instagram, riporta un intervento di Moise Kean riguardante le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Queste le sue parole: “Sono molto carico di fare queste due partite e portare l’Italia dove merita. E’ una grande responsabilità però siamo un gruppo solido e so che possiamo fare grandissime cose”.

Sulla coesione del gruppo: “Siamo sempre in contatto, naturalmente più ci si avvicina alle partite più ci sentiamo per darci affetto e la carica giusta”.

Sull’album appena uscito (Chosen) e sul fatto che Kean si consideri un prescelto e uno nato per vincere “Innanzitutto bisogna credere in se stessi, perché altrimenti non lo fa nessun’altro. Penso che sia una cosa che un giovane dovrebbe capire. E’ una cosa bella che ti da motivazione per andare avanti. Chosen perché mi sento un prescelto e comunque grato in mezzo a tanti ragazzi che sognano di fare quello che faccio. Arriverò ai miei obiettivi”.