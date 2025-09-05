L'Italia travolge l'Estonia, protagonista assoluta la coppia "pesante" Kean-Retegui

Rino Gattuso all'esordio presenta un 4-2-4 ambizioso e viene premiato soprattutto dalla prestazione dei due centravanti azzurri. Finisce 5-0

A Bergamo Gattuso fa il suo esordio da Commissario Tecnico dell'Italia. L'obiettivo è chiaro: bisogna vincere con l'Estonia, e preferibilmente farlo con uno scarto di gol importante. Gattuso se la gioca con un 4-2-4 mascherato. In campo contemporaneamente Retegui e Kean, sulle fasce Politano e Zaccagni. La Nazionale gioca bene, perché un'idea chiara c'è e si vede. Però il primo tempo termina senza reti.

Con un bel carico sulle spalle l'Italia torna in campo. È un tiro al bersaglio. Azioni tambureggianti, una dietro l'altra. Tanta confusione e tanto impegno. Poi il portiere estone Karl Jabob Hein si supera in due momenti, quando nega il gol a Tonali con una grande parata e quando con un balzo felino spedisce un tiro cross diventato insidioso. Il gol è nell'aria e arriva al 58′ quando Kean si fa trovare al posto giusto e da due passi con un colpo di testa segna l'1-0.

Un minuto dopo l'attaccante della Fiorentina si divora il raddoppio, anche se può lamentarsi con la sfortuna per aver colpito il palo, ma la porta era realmente spalancata. Hein nega il 2-0 a Zaccagni, che ci ha provato con uno scenografico colpo di testa in tuffo. Zaccagni e Dimarco lasciano il posto a Raspadori e Cambiaso. Il raddoppio comunque arriva. L'Italia spinge, senza sosta, e fa festa con Retegui che con un tiro dalla distanza batte Hein al 69′.

L'Estonia si scioglie come neve al sole e al 71′ arriva pure il 3-0. Di Lorenzo e Politano infiocchettano per l'ex compagno di squadra Raspadori che di testa firma il decimo gol con la maglia della Nazionale. Vittoria in saccoccia e differenza reti che inizia a migliorare in modo cospicuo. Entrano poi Locatelli, Orsolini e Pio Esposito, all'esordio in Nazionale. All'89' il poker lo serve Retegui che con un bel colpo di testa firma il 4-0. La differenza reti inizia a essere interessante. Nel recupero segna pure Bastoni, che firma il gol del 5-0.