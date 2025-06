Di Marzio: “Ranieri chiederà alla Roma di poter svolgere il doppio incarico, Pioli resta l’alternativa”

Continua a tenere banco a Firenze la questione dell’allenatore della nazionale dopo l’esonero di Luciano Spalleti infatti la FIGC sembra intenzionata a prendere Claudio Ranieri. Ma qualora l’opzione Ranieri saltasse la federazione sarebbe costretta a virare su Pioli che sembrava destinato ormai alla Fiorentina. Questi gli ultimi aggiornamenti di Di Marzio:

“Ranieri incontrerà i Friedkin e, come riportato da Sky Sport, chiederà la possibilità di svolgere un doppio incarico. Per la Federcalcio questa soluzione andrebbe bene, così come per lo stesso allenatore, perciò si attenderà la posizione della Roma. L’alternativa resta Stefano Pioli”