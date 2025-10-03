Orlando: "Felice per lui, ma la convocazione in nazionale di Nicolussi Caviglia sembra un mezzo regalo"

Non voglio parlare dei miei tempi, perché si parla di tanto tempo fa, però basta un buon mezzo campionato, dove oltretutto retrocedo con il mio club e arrivo in nazionale?

L'ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Lady Radio per parlare del momento della formazione viola e delle convocazioni della nazionale azzurra di Gattuso dove compaiono due giocatori della viola: Kean e Nicolussi Caviglia. Queste le sue dichiarazioni: "Sono felicissimo per Nicolussi, vuol dire che il CT Gennaro Gattuso ha visto delle potenzialità nel ragazzo, però, ora, sinceramente... fai due partite e arrivi in nazionale?, mi sembra tutto molto, ma molto prematuro. Non voglio parlare dei miei tempi, perché si parla di tanto tempo fa, però basta un buon mezzo campionato, dove oltretutto retrocedo con il mio club e arrivo in nazionale?".

"Voglio bene ai giocatori, soprattutto a quelli della Fiorentina, ma mi sembra un mezzo regalo. Se sbagliavo due partite non uscivo di casa. Oggi si arriva in nazionale con una facilità disarmante. Spero che Nicolussi Caviglia prenda questa convocazione come stimolo per giocare meglio anche in maglia viola".