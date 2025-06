Pedullà su X spiega che il presidente della FIGC Gravina farà un tentativo di convincimento su Ranieri. L’attuale tecnico della Roma, riporta Pedullà, dovrà prima chiarire la sua posizione con il club capitolino, e anche decidere il suo futuro professionale. In caso di un no incassato da Ranieri il nome di Pioli resta tra i candidati in lizza per il ruolo di prossimo commissario tecnico della Nazionale.