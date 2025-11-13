Italia, scossa nel finale: due lampi abbattono la Moldavia e allontanano le polemiche

Un’Italia piuttosto opaca al cospetto della modesta Moldavia, riesce almeno a portare a casa i tre punti grazie a due gol nel finale. Per gli azzurri si materializza così la sesta vittoria consecutiva (la quinta da quando c’è Gattuso in panchina). In attesa della sfida alla Norvegia, e soprattutto degli ormai certi playoff per qualificarsi al Mondiale, sono però tante le cose su cui riflettere dopo la partita di stasera. Italia lenta, prevedibile e poco incisiva almeno per tre quarti di partita. Qualcosa è cambiato con le sostituzioni (tardive) operata da Gattuso. Non a caso Dimarco, Politano ed Esposito sono stati protagonisti nelle due azioni decisive. [Foto Getty Images]

Lo riporta rainews.it