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Nazionale, sarà Baldini a guidare gli azzurri nei prossimi impegni di Giugno

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Nazionale, sarà Baldini a guidare gli azzurri nei prossimi impegni di Giugno

Redazione

10 Aprile · 14:50

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 14:50

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Scossone totale nel calcio italiano dopo il fallimento della gestione Gattuso e la mancata qualificazione al Mondiale per la terza volta consecutiva

Il presidente Gravina ha rassegnato le dimissioni insieme al capo delegazione Buffon. Poco dopo è arrivato anche il passo indietro del commissario tecnico Gattuso, chiudendo così una fase estremamente deludente per la Nazionale. Nella giornata di oggi, attraverso i canali ufficiali, è stata comunicata la soluzione temporanea per la panchina azzurra: Silvio Baldini sarà il nuovo commissario tecnico per le prossime amichevoli: “Silvio Baldini, tecnico dell’Under 21, siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia”.

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