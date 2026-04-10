Nazionale, sarà Baldini a guidare gli azzurri nei prossimi impegni di Giugno

Il presidente Gravina ha rassegnato le dimissioni insieme al capo delegazione Buffon. Poco dopo è arrivato anche il passo indietro del commissario tecnico Gattuso, chiudendo così una fase estremamente deludente per la Nazionale. Nella giornata di oggi, attraverso i canali ufficiali, è stata comunicata la soluzione temporanea per la panchina azzurra: Silvio Baldini sarà il nuovo commissario tecnico per le prossime amichevoli: “Silvio Baldini, tecnico dell’Under 21, siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia”.