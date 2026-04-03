Gazzetta dello sport rivela: “Tra i successori di Gattuso per la panchina della Nazionale spunta anche il nome di Pioli”
Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport tra i possibili successori della panchina della Nazionale Italiana spunta anche il nome di Pioli.Tra i possibili candidati sarebbero presenti anche Co...
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2026 17:07
Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport tra i possibili successori della panchina della Nazionale Italiana spunta anche il nome di Pioli.
Tra i possibili candidati sarebbero presenti anche Conte, Allegri e Mancini ma in queste ultime ore sta prendendo quota il nome dell’ex allenatore della Fiorentina, Pioli.