Gazzetta dello sport rivela: “Tra i successori di Gattuso per la panchina della Nazionale spunta anche il nome di Pioli”

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport tra i possibili successori della panchina della Nazionale Italiana spunta anche il nome di Pioli.Tra i possibili candidati sarebbero presenti anche Co...

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport tra i possibili successori della panchina della Nazionale Italiana spunta anche il nome di Pioli.

Tra i possibili candidati sarebbero presenti anche Conte, Allegri e Mancini ma in queste ultime ore sta prendendo quota il nome dell’ex allenatore della Fiorentina, Pioli.