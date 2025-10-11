Mancini certo: "L'Italia di Gattuso si qualificherà sicuramente al prossimo Mondiale"
L'ex commissario tecnico della Nazionale sostiene che la squadra di Gattuso si qualificherà senza dubbio al prossimo Mondiale
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2025 15:52
Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l'ex CT della Nazionale Roberto Mancini si è detto sicuro sulla qualificazione al prossimo Mondiale da parte dell'Italia.
Queste le dichiarazioni dal palco dell'ex commissario tecnico azzurro, raccolte da TMW: "Ci sono molti ragazzi che c'erano con me. La Nazionale sta migliorando e secondo me è una buona squadra.
Su Gattuso: "Sono felice per lui, che sia nel posto più bello che ci possa essere come allenatore. A volte nel calcio succedono cose come Belgio-Macedonia di ieri"
Sul prossimo mondiale: "L'Italia sicuramente ci sarà"