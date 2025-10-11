Mancini certo: "L'Italia di Gattuso si qualificherà sicuramente al prossimo Mondiale"

L'ex commissario tecnico della Nazionale sostiene che la squadra di Gattuso si qualificherà senza dubbio al prossimo Mondiale

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l'ex CT della Nazionale Roberto Mancini si è detto sicuro sulla qualificazione al prossimo Mondiale da parte dell'Italia.

Queste le dichiarazioni dal palco dell'ex commissario tecnico azzurro, raccolte da TMW: "Ci sono molti ragazzi che c'erano con me. La Nazionale sta migliorando e secondo me è una buona squadra.

Su Gattuso: "Sono felice per lui, che sia nel posto più bello che ci possa essere come allenatore. A volte nel calcio succedono cose come Belgio-Macedonia di ieri"

Sul prossimo mondiale: "L'Italia sicuramente ci sarà"