Piccoli: "Andando alla Fiorentina ho alzato ancora di più il livello, la nazionale è un motivo d'orgoglio"
L'attaccante della fiorentina Roberto Piccoli è stato intervistato a Vivoazzuro Tv dopo la sua prima convocazione in nazionale, queste le sue parole:"Ho alzato il livello anno dopo anno e adesso l'ho...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2025 15:46
L'attaccante della fiorentina Roberto Piccoli è stato intervistato a Vivoazzuro Tv dopo la sua prima convocazione in nazionale, queste le sue parole:
"Ho alzato il livello anno dopo anno e adesso l'ho fatto ancora di più andando a giocare alla Fiorentina. Essere in nazionale è un motivo d'orgoglio perché ho fatto un percorso di crescita importante. Essere qui per me è un prestigio ed un onore."