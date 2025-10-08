Piccoli: "Andando alla Fiorentina ho alzato ancora di più il livello, la nazionale è un motivo d'orgoglio"

L'attaccante della fiorentina Roberto Piccoli è stato intervistato a Vivoazzuro Tv dopo la sua prima convocazione in nazionale, queste le sue parole:"Ho alzato il livello anno dopo anno e adesso l'ho...

L'attaccante della fiorentina Roberto Piccoli è stato intervistato a Vivoazzuro Tv dopo la sua prima convocazione in nazionale, queste le sue parole:

"Ho alzato il livello anno dopo anno e adesso l'ho fatto ancora di più andando a giocare alla Fiorentina. Essere in nazionale è un motivo d'orgoglio perché ho fatto un percorso di crescita importante. Essere qui per me è un prestigio ed un onore."