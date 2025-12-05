5 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:32

Urna fortunata per l’Italia: se gli azzurri si qualificheranno al Mondiale sfideranno Canada, Qatar e Svizzera

Sorteggio positivo per l'Italia che in caso di qualificazione al Mondiale sfiderà Canada, Qatar e Svizzera nel girone B del Mondiale 2026

Si sono svolti a Washington i sorteggi per i Mondiali di calcio in programma a Giugno 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. In attesa di capire se l’Italia di Rino Gattuso, riuscirà a rompere la maledizione legata alla qualificazione al Mondiale, l’eventuale sorteggio ha sorriso agli azzurri.
La nazionale italiana sfiderà nella semifinale dei playoff a Bergamo l’Irlanda del Nord e nell’eventuale finale se la vedrà in trasferta contro Galles o Bosnia.
In caso di pass Mondiale, la nazionale è stata sorteggiata nel girone B e sfiderà Canada, Qatar e Svizzera in un girone non particolarmente proibitivo.
Il match inaugurale della competizione sarà Messico Sudafrica esattamente come accaduto nel 2010.

