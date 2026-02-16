Corriere Fiorentino: “Kean segna e Fagioli dirige. Continuando così anche Nicolò può tornare in Nazionale”

I due protagonisti in campo, più quello dietro la scrivania. In comune hanno un passato bianconero, ma soprattutto l’obiettivo di guidare la risalita della Fiorentina. Se l’arrivo di Fabio Paratici ha avuto il potere di rivitalizzare un ambiente depresso, quelli di Nicolò Fagioli e Moise Kean sono i riferimenti obbligati per recuperare terreno il più in fretta possibile. I due sono stati i protagonisti della gara del Sinigaglia, trascinatori come tutti auspicavano da tempo, il primo per le qualità che sta dimostrando dalla fine dell’anno scorso, il secondo perché l’anno scorso, con i suoi 25 gol complessivi, è stato uno dei fattori determinanti per raggiungere il sesto posto.

Oggi che Vanoli può contare su entrambi il futuro in campionato può farsi meno preoccupante, almeno se dovessero mantenere lo standard delle ultime uscite. Da quando proprio il neo ds Paratici li ha stuzzicati nel corso della sua prima conferenza stampa le risposte non si sono fatte attendere. Da parte del mediano piacentino, certo, seppure nel suo caso la rinascita fosse già cominciata in precedenza, ma soprattutto da parte del centravanti, al suo secondo gol consecutivo. A Como il suo ottavo centro stagionale (7 in campionato e 1 in Conference League) è stato il primo lontano dal Franchi in questa annata, e guarda caso è arrivato dopo il primo in campionato di Fagioli. Uno scherzo del destino, visto che l’ultimo gol di Kean in trasferta risaliva all’ultima giornata dell’anno scorso, quando a Udine in rete c’andò anche Fagioli. Di certo i 2 gol rivalutano anche due prestazioni in chiaroscuro, con qualche problema di precisione sotto porta contro il Torino e una certa difficoltà nel liberarsi dalle marcature contro il Como. Ma pur sempre due boccate d’ossigeno dopo mesi non semplici, nemmeno sotto il piano fisico. «Deve solo fare sé stesso, cioè un attaccante da 20 gol a stagione» è l’invito che gli ha rivolto Paratici poco dopo il suo arrivo al Viola Park, seguito di lì a poco dall’endorsement nei confronti di Fagioli considerato «un patrimonio del calcio italiano». Così nella trasferta sulla carta più difficile, contro una squadra che nelle ultime 3 sfide aveva sempre vinto al Franchi, sono stati proprio loro due a guidare la riscossa viola, con una serpentina in area in occasione dell’uno a zero e con un preciso tiro sotto la traversa per il raddoppio.

Un bel modo per trascinare un gruppo che si sta ricompattando dopo divisioni (e incomprensioni) emerse nel girone d’andata, quando proprio per un rigore Kean finì in mezzo alle discussioni con Mandragora e Ranieri. Ora che anche il problema alla caviglia sembra alle spalle il centravanti è chiamato a riprendere la confidenza con il gol di un anno fa, quando anche in Nazionale non sono mancate le soddisfazioni. Anche per questo c’è da credere che pure Gattuso abbia salutato con favore il suo ritorno al gol, tanto più dopo aver catechizzato lo stesso attaccante nel corso delle recenti cene organizzate dal c.t. per avviare al meglio la preparazione in vista dei play-off decisivi per l’accesso al Mondiale.

Per il momento, nel gruppo che si è ritrovato a Milano la scorsa settimana, c’era solo Kean, ma continuando su questa strada anche Fagioli può aspirare a tornare in quel giro azzurro in cui prima Mancini e poi Spalletti lo hanno sempre tenuto in considerazione. Un obiettivo che per entrambi passa comunque prima dalla salvezza della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.