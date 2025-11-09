Moise Kean salta la Nazionale: Gattuso chiama Cambiaghi al posto del centravanti della Fiorentina

La contusione alla tibia sembra più seria di quello che può apparire perché Moise Kean non risponderà alla chiamata della nazionale italiana.

Dopo la sua assenza odierna contro il Genoa, Kean non farà parte del gruppo che sfiderà Moldavia e Norvegia nel prossimo weekend.

Come riportato dal sito figc.it, l’allenatore della nazionale italiana Gennaro Gattuso ha convocato Nicolò Cambiaghi al posto dell’attaccante viola.