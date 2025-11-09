9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:16

Moise Kean salta la Nazionale: Gattuso chiama Cambiaghi al posto del centravanti della Fiorentina

9 Novembre · 20:47

Moise Kean salterà gli impegni della nazionale italiana contro Moldova e Norvegia nell'ultimo turno del girone di qualificazione al mondiale

La contusione alla tibia sembra più seria di quello che può apparire perché Moise Kean non risponderà alla chiamata della nazionale italiana.
Dopo la sua assenza odierna contro il Genoa, Kean non farà parte del gruppo che sfiderà Moldavia e Norvegia nel prossimo weekend.
Come riportato dal sito figc.it, l’allenatore della nazionale italiana Gennaro Gattuso ha convocato Nicolò Cambiaghi al posto dell’attaccante viola.

