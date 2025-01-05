Kean guarda avanti e suona la carica: "Non arrenderti mai per combattere, credi nel viola"
L'ex Juve ha trovato a Firenze una dimensione ideale, rendimento in campo ed equilibrio fuori il segreto per un avvio di stagione scintillante
Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha condiviso un post con alcune foto che lo ritraggono in maglia viola, accompagnate dalla didascalia: "Non arrenderti mai per combattere, credi nel viola!!!".
Un messaggio motivazionale rivolto a tutto l'ambiente viola, con l'obiettivo di ritrovare al più presto la vittoria in campionato, che manca ormai da un mese.
L'attaccante anche della Nazionale, al quale ieri sera è stato annullato il gol del momentaneo pareggio per un fallo di mano sul primo controllo, ha già messo a segno 15 gol in tutte le competizioni.
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