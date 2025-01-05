Chiesa vuole tornare in Italia? Intanto ritrova la panchina con il Liverpool, non gioca in Premier da settembre

Negli ultimi giorni sono state incessanti le voci di mercato su Federico Chiesa. L'ex Fiorentina e Juventus vorrebbe tornare in Italia ma nel frattempo è a disposizione nel match di oggi contro il Manchester United

A cura di Redazione Labaroviola 05 gennaio 2025 17:53

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