Chiesa vuole tornare in Italia? Intanto ritrova la panchina con il Liverpool, non gioca in Premier da settembre
Negli ultimi giorni sono state incessanti le voci di mercato su Federico Chiesa. L'ex Fiorentina e Juventus vorrebbe tornare in Italia ma nel frattempo è a disposizione nel match di oggi contro il Manchester United
Alle 17.30 (italiane) torna in campo il Liverpool di Arne Slot, che ospita il Manchester United per allungare ulteriormente sulle inseguitrici (Arsenal in primis, fermata dal Brighton ieri sull'1-1). Si rivede almeno in panchina Federico Chiesa: in Premier League non gioca dal 21 settembre, quando ha collezionato 18 minuti contro il Bournemouth. Poi tre panchine, intervallate da 9 match fuori per infortunio e 2 recenti nelle quali non è stato convocato. In avanti comunque Slot si affida al trio Salah-Jones-Gakpo a supporto di Luis Diaz. I Reds cercano la terza vittoria di fila in campionato, che li porterebbe momentaneamente a +8 dall'Arsenal, con una partita in meno. Lo riporta TMW.
L'EX DIFENSORE DELLA FIORENTINA E' ARRIVATO IN ARGENTINA
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