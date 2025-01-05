Inizia l'avventura di Martinez Quarta al River Plate. Il difensore è arrivato in Argentina
Lucas Martinez Quarta si appresta a diventare un nuovo calciatore del River Plate. Il difensore lascerà la Fiorentina a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Infatti, com...
Lucas Martinez Quarta si appresta a diventare un nuovo calciatore del River Plate. Il difensore lascerà la Fiorentina a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Infatti, come testimonia il video pubblicato da ESPN, il difensore è arrivato in questi minuti in Argentina per iniziare la sua nuova - o meglio, la seconda - avventura con la maglia del River.
DI MARZIO: “MORENO POTREBBE ANDARE A MONZA NELL’OPERAZIONE MARÍ. FIORENTINA DECIDERÀ IN SETTIMANA”
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