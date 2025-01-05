Di Marzio: "Moreno potrebbe andare a Monza nell'operazione Marí. Fiorentina deciderà in settimana"
Novità sull’asse Fiorentina-Monza. Non solo Pablo Marì: un altro difensore potrebbe essere coinvolto in questa operazione. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella trattativa potrebbe rien...
Novità sull’asse Fiorentina-Monza. Non solo Pablo Marì: un altro difensore potrebbe essere coinvolto in questa operazione. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella trattativa potrebbe rientrare Matias Moreno. La Fiorentina vuole pensarci questa settimana prima di prendere una scelta definitiva. Il difensore argentino piace anche in Spagna.
CECCARINI: “FOLORUNSHO ALLA FIORENTINA IN PRESTITO CON DIRITTO CHE DIVENTA OBBLIGO DI RISCATTO A 8 MILIONI”
https://www.labaroviola.com/ceccarini-folorunsho-alla-fiorentina-in-prestito-con-diritto-che-diventa-obbligo-di-riscatto-a-8-milioni/283500/