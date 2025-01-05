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Di Marzio: "Moreno potrebbe andare a Monza nell'operazione Marí. Fiorentina deciderà in settimana"

Novità sull’asse Fiorentina-Monza. Non solo Pablo Marì: un altro difensore potrebbe essere coinvolto in questa operazione. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella trattativa potrebbe rien...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2025 14:05
Di Marzio: "Moreno potrebbe andare a Monza nell'operazione Marí. Fiorentina deciderà in settimana" -
Calciomercato
Pablo Mari
Moreno
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Novità sull’asse Fiorentina-Monza. Non solo Pablo Marì: un altro difensore potrebbe essere coinvolto in questa operazione. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella trattativa potrebbe rientrare Matias Moreno. La Fiorentina vuole pensarci questa settimana prima di prendere una scelta definitiva. Il difensore argentino piace anche in Spagna.

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