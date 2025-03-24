Mandorlini: "Kean ha trovato la sua dimensione a Firenze, non deve andare via"
L'ex allenatore del Verona consiglia Kean di non lasciare Firenze dove ha trovato l'ambiente giusto per esprimersi al meglio
Andrea Mandorlini, ex allenatore di Serie A, ha rilasciato un'intervista a Radio Bruno Toscana, esprimendo la sua opinione su Moise Kean, l'attaccante della Fiorentina che sta brillando anche in nazionale:
“Kean deve definire chiaramente il suo percorso. Ha già giocato in squadre di alto livello, ma è a Firenze che ha davvero trovato il suo posto. Se fossi in lui, rifletterei bene prima di lasciare. Naturalmente, però, la decisione finale spetta a lui”.
Mandorlini ha anche commentato il buon momento della Fiorentina:
“Sta disputando una stagione davvero positiva, con ampi margini di miglioramento. Se vuole tornare a competere in Europa, deve continuare su questa strada. Ha le qualità per centrare la finale, ma il Betis rappresenta un ostacolo da superare. L'obiettivo deve essere la Conference League.”