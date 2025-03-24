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Mandorlini: "Kean ha trovato la sua dimensione a Firenze, non deve andare via"

L'ex allenatore del Verona consiglia Kean di non lasciare Firenze dove ha trovato l'ambiente giusto per esprimersi al meglio

A cura di Andrea Gemignani
24 marzo 2025 22:48
Mandorlini: "Kean ha trovato la sua dimensione a Firenze, non deve andare via" -
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Andrea Mandorlini, ex allenatore di Serie A, ha rilasciato un'intervista a Radio Bruno Toscana, esprimendo la sua opinione su Moise Kean, l'attaccante della Fiorentina che sta brillando anche in nazionale:

Kean deve definire chiaramente il suo percorso. Ha già giocato in squadre di alto livello, ma è a Firenze che ha davvero trovato il suo posto. Se fossi in lui, rifletterei bene prima di lasciare. Naturalmente, però, la decisione finale spetta a lui”.

Mandorlini ha anche commentato il buon momento della Fiorentina:

Sta disputando una stagione davvero positiva, con ampi margini di miglioramento. Se vuole tornare a competere in Europa, deve continuare su questa strada. Ha le qualità per centrare la finale, ma il Betis rappresenta un ostacolo da superare. L'obiettivo deve essere la Conference League.”

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