Gattuso dopo il sorteggio: “Spero che il campionato italiano si fermi per i playoff di marzo”

20 Novembre · 15:45

Aggiornamento: 20 Novembre 2025 · 15:45

GattusoItaliaNazionale

Il commissario tecnico della Nazionale ha dichiarato di sperare che il campionato italiano si fermi in vista dei playoff di marzo

Il CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport, dopo il sorteggio per i playoff che l’Italia giocherà contro l’Irlanda del Nord in casa, nella speranza di accedere alla finale contro una tra Galles e Bosnia per arrivare ai Mondiali, ha espresso la speranza che la Serie A si fermi in vista della delicata sfida prevista il 26 marzo:

“In Turchia il campionato si fermerà, spero anche qui. Parlando anche con qualche collega, come Montella, ho capito che in Turchia per esempio verranno giocate le competizioni europee ma il campionato si fermerà. Spero accadrà anche in Italia”.

