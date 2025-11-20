Gattuso dopo il sorteggio: “Spero che il campionato italiano si fermi per i playoff di marzo”

Il CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport, dopo il sorteggio per i playoff che l’Italia giocherà contro l’Irlanda del Nord in casa, nella speranza di accedere alla finale contro una tra Galles e Bosnia per arrivare ai Mondiali, ha espresso la speranza che la Serie A si fermi in vista della delicata sfida prevista il 26 marzo:
“In Turchia il campionato si fermerà, spero anche qui. Parlando anche con qualche collega, come Montella, ho capito che in Turchia per esempio verranno giocate le competizioni europee ma il campionato si fermerà. Spero accadrà anche in Italia”.