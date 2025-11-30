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Vieri:"I Fiorentini sostengano la squadra, serve l'aiuto di tutti. La Fiorentina deve fare punti"

L'ex bomber della Nazionale Bobo Vieri ha parlato del clima e del momento che sta attraversando la Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2025 16:17
Vieri:"I Fiorentini sostengano la squadra, serve l'aiuto di tutti. La Fiorentina deve fare punti" -
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Presente al World Legends Padel Tour, Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’ex bomber della Nazionale, tra una partita e l’altra di padel, ha commentato anche il momento della Fiorentina:“La squadra ha bisogno di punti. I tifosi sono arrabbiati: più sostieni la tua squadra, meglio è” ha affermato Vieri, sottolineando il clima teso che si respira attorno ai viola.

L’ex attaccante si è poi soffermato sulla Nazionale, attesa dallo spareggio decisivo per la qualificazione ai Mondiali:“Non posso dire a Rino chi deve giocare. Ci sono Retegui, Kean e Pio in attacco. In bocca al lupo Rino, siamo tutti con voi" ha aggiunto, rivolgendosi al commissario tecnico.

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