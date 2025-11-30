Vieri:"I Fiorentini sostengano la squadra, serve l'aiuto di tutti. La Fiorentina deve fare punti"

L'ex bomber della Nazionale Bobo Vieri ha parlato del clima e del momento che sta attraversando la Fiorentina.

Presente al World Legends Padel Tour, Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’ex bomber della Nazionale, tra una partita e l’altra di padel, ha commentato anche il momento della Fiorentina:“La squadra ha bisogno di punti. I tifosi sono arrabbiati: più sostieni la tua squadra, meglio è” ha affermato Vieri, sottolineando il clima teso che si respira attorno ai viola.

L’ex attaccante si è poi soffermato sulla Nazionale, attesa dallo spareggio decisivo per la qualificazione ai Mondiali:“Non posso dire a Rino chi deve giocare. Ci sono Retegui, Kean e Pio in attacco. In bocca al lupo Rino, siamo tutti con voi" ha aggiunto, rivolgendosi al commissario tecnico.