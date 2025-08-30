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Adesso è ufficiale: Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato del club

Hans Nicolussi Caviglia è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina, ecco il comunicato del club.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2025 15:35
Adesso è ufficiale: Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato del club -
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Si aspettava solo l'ufficialità ed è arrivata. Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina. Di seguito il comunicato dell'ACF Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia F.C.

Nicolussi Caviglia, nato ad Aosta il 18 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e, dopo aver esordiato in Serie A con la maglia bianconera, nel corso della sua carriera, ha giocato, in Serie A, anche con la Salernitana. Nell’ultima stagione con il Venezia è sceso in campo in 35 occasioni, realizzando 4 reti e fornendo 3 assist. 

Il nuovo calciatore viola vestirà la maglia numero 14".

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