5 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Pioli ha già spiegato a Nicolussi Caviglia e a Piccoli che cosa si aspetta da loro”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Pioli ha già spiegato a Nicolussi Caviglia e a Piccoli che cosa si aspetta da loro”

Redazione

5 Settembre · 11:42

Aggiornamento: 5 Settembre 2025 · 11:42

TAG:

FiorentinaNicolussi Cavigliapiccoli

Condividi:

di

Pioli sta accelerando sull'inserimento dei nuovi

In questi giorni di sosta Stefano Pioli sta lavorando sull’inserimento dei nuovi. Il tecnico della Fiorentina ha parlato a lungo con Piccoli e Nicolussi Caviglia. Gli ha spiegato cosa si aspetta da loro e che tipo di lavoro dovranno svolgere.

L’attaccante arrivato dal Cagliari è andato subito in campo a Torino (sfiorando il gol) ma si è visto a occhio nudo che l’intesa con Gudmundsson e Kean è ancora da trovare. Sono giorni fondamentali per provare giocate e movimenti, una settimana preziosa soprattutto per loro. Da mercoledì il gruppo tornerà al completo e si comincerà da lì a preparare la sfida al Napoli di sabato 13 settembre (ore 20.45, non sono confermate le voci di un cambio d’orario per motivi di ordine pubblico). Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio