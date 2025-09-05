Nazione: “Pioli ha già spiegato a Nicolussi Caviglia e a Piccoli che cosa si aspetta da loro”

In questi giorni di sosta Stefano Pioli sta lavorando sull’inserimento dei nuovi. Il tecnico della Fiorentina ha parlato a lungo con Piccoli e Nicolussi Caviglia. Gli ha spiegato cosa si aspetta da loro e che tipo di lavoro dovranno svolgere.

L’attaccante arrivato dal Cagliari è andato subito in campo a Torino (sfiorando il gol) ma si è visto a occhio nudo che l’intesa con Gudmundsson e Kean è ancora da trovare. Sono giorni fondamentali per provare giocate e movimenti, una settimana preziosa soprattutto per loro. Da mercoledì il gruppo tornerà al completo e si comincerà da lì a preparare la sfida al Napoli di sabato 13 settembre (ore 20.45, non sono confermate le voci di un cambio d’orario per motivi di ordine pubblico). Lo scrive La Nazione.