Nicolussi Caviglia a Parma per le visite mediche, la sua avventura alla Fiorentina è stata un flop

Nicolussi Caviglia è arrivato questa mattina a Parma per svolgere le visite mediche di rito prima di firmare con il club Ducale. Caviglia arriva a Parma con la stessa formula con cui era arrivato alla Fiorentina, prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. La Fiorentina ha dunque scelto di liberarlo e di interrompere il prestito con il Venezia per liberare il calciatore che è stata una vera e propria delusione.

Arrivato dopo l’esordio stagionale con il Cagliari, partita in cui si avvertì la necessità di un regista, se ne è andato proprio dopo la gara di ritorno con i Sardi. Non è mai riuscito a prendersi il ruolo da regista ed anzi è stato uno dei calciatori che più di tutti ha accusato la situazione del club a livello di personalità. Se ne va dunque dopo soli 6 mesi, con 16 partite e 974 minuti giocati, e tante aspettative non mantenute. Foto di Tuttomercatoweb