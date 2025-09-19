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Antonelli (General Manager Venezia): “Nicolussi Caviglia voleva andare. Battagliato per ottenere il massimo”

Il General Manager del Venezia Antonelli ha rivelato che il trasferimento di Nicolussi Caviglia a Firenze è stata una scelta del giocatore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2025 16:27
Antonelli (General Manager Venezia): “Nicolussi Caviglia voleva andare. Battagliato per ottenere il massimo” - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il General Manager del Venezia Filippo Antonelli ha parlato oggi in conferenza stampa tra punto post mercato e vigilia della gara contro il Cesena. Il direttore si è soffermato anche sull'addio di Nicolussi Caviglia:"Se c'è la volontà del giocatore e la giusta condizione economica sono predisposto a fare l'operazione, sia Nicolussi Caviglia che Idzes avevano espresso la volontà di andare, non sono sorpreso perché c'è l'ambizione personale, la fama. Idzes ha fatto un percorso con noi, il Sassuolo ha portato un'offerta importante a noi e a lui, la sua volontà era di giocare in Serie A. Per Nicolussi Caviglia abbiamo rifiutato un'offerta a gennaio del Milan, è arrivata la Fiorentina che fa le coppe europee, non so quanto trattenere il ragazzo davanti a queste proposte fosse conveniente, ho provato a trattenere il giocatore, è stata una decisione presa da una volontà che poteva penalizzare noi e il ragazzo, quindi abbiamo accettato alle nostre condizioni, fino alla fine abbiamo battagliato per ottenere il massimo". Lo riporta tuttoveneziasport.it

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