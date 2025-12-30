Gazzetta: “Nicolussi Caviglia in uscita. C’è il Cagliari ma sarà decisivo l’arrivo di Paratici”

Nel frattempo in uscita c’è il pressing del Cagliari su Nicolussi Caviglia che è arrivato a Firenze la scorsa estate dal Venezia a un milione di prestito più 7 di riscatto con obbligo condizionato al 50% delle presenze (da almeno 45 minuti) sul totale delle gare stagionali della Fiorentina. Il raggiungimento della percentuale è molto lontano e la vera trattativa sarà fra il club sardo e i lagunari. Anche in questo caso serve pazienza perché sarà decisivo l’arrivo di Paratici. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.