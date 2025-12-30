30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:40

30 Dicembre 2025

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Nicolussi Caviglia in uscita. C’è il Cagliari ma sarà decisivo l’arrivo di Paratici”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Gazzetta: "Nicolussi Caviglia in uscita. C'è il Cagliari ma sarà decisivo l'arrivo di Paratici"

CagliariFiorentinaNicolussi Caviglia

Cagliari in pressing su Caviglia

Nel frattempo in uscita c’è il pressing del Cagliari su Nicolussi Caviglia che è arrivato a Firenze la scorsa estate dal Venezia a un milione di prestito più 7 di riscatto con obbligo condizionato al 50% delle presenze (da almeno 45 minuti) sul totale delle gare stagionali della Fiorentina. Il raggiungimento della percentuale è molto lontano e la vera trattativa sarà fra il club sardo e i lagunari. Anche in questo caso serve pazienza perché sarà decisivo l’arrivo di Paratici. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

