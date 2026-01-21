21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:45

Tuttosport svela: “Nicolussi Caviglia può restare alla Fiorentina”

Tuttosport svela: "Nicolussi Caviglia può restare alla Fiorentina"

Redazione

21 Gennaio · 10:28

Aggiornamento: 21 Gennaio 2026 · 10:29

FiorentinaNicolussi Caviglia

Centrocampo sempre più made in Italy

Centrocampo sempre più ‘made in Italy’ per la Fiorentina: a Mandragora, Fagioli, Ndour e Nicolussi Caviglia (che potrebbe restare) si sono aggiunti Marco Brescianini (via Atalanta) e da ieri Giovanni Fabbian, classe 2003, in prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni, legato alla salvezza. Viaggio inverso per Simon Sohm in prestito al Bologna con diritto di riscatto a 13, mentre Richardson passa al Copenaghen con la stessa formula. Dopo le visite fatte ieri, Fabbian oggi si metterà a disposizione di Vanoli insieme a un altro neo acquisto, Jack Harrison, ex esterno del Leeds. Lo riporta Tuttosport.

