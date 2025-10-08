Nicolussi Caviglia: "Mi ispiro a Pirlo e a Cruijff, la Nazionale è un grande orgoglio per me"

Il centrocampista viola arrivato dal Venezia ha parlato in conferenza stampa a Coverciano qualche istante fa

Oggi a Coverciano ha parlato il centrocampista viola Hans Nicolussi Caviglia che è alla prima chiamata in azzurro: "Ci sentiamo fortunati perché essere qua è bellissimo e vogliamo portare con orgoglio la maglia azzurra che è un sogno per ogni giocatore. Siamo calciatori perché amiamo il calcio ed abbiamo il privilegio di far della nostra passione un lavoro."

Sulla convocazione: "Per me è stata una grande notizia, se dovessi paragonare il mio percorso ad un film direi che si avvicina a '2001: Odissea nello spazio'. Si passano anche momenti difficili, ma poi si riesce ad andare avanti e a ottenere ciò che si vuole."

Su Kean: " Con lui c'è un rapporto unico, ci conosciamo da tutta la vita e so che giocatore è. Non siamo delle macchine, ogni periodo è differente ma l'importante è dare sempre il massimo. Moise è un ottimo ragazzo che lavora al massimo, può tirare fuori le sue qualità al meglio. Lo scorso anno ha fatto benissimo e quest'anno credo si confermerà, riuscirà a fare lo step decisivo."

Sulla Fiorentina: "La situazione non è facile, ma preferisco pensare una cosa per volta e mi godo la Nazionale. Cercherò di dare tutto me stesso e farò di tutto per soddisfare le attese del mister."

Sul modello: "Mi sono sempre ispirato a Cruyff per la sua visione: non solo per il calcio, è sempre stato un modello di ispirazione. In Italia abbiamo avuto il play più forte che è Andrea Pirlo e quindi perché non ispirarsi a lui."