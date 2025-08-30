Le prime parole di Nicolussi Caviglia: "Prime sensazioni ottime, contento di ritrovare Kean"

Il centrocampista arriva dal Venezia in prestito con obbligo condizionato al 50% delle presenze. Indosserà la maglia numero 14

Hans Nicolussi Caviglia è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista classe 2000 arriva dal Venezia con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 7 milioni, che diventerà obbligo al raggiungimento del 50% delle presenze in maglia viola. In caso di riscatto, per lui contratto quinquennale da 900mila euro a stagione. Indosserà la maglia numero 14. Queste le sue parole ai canali ufficiali della Fiorentina:

“Le prime sensazioni sono ottime. Non sto a dire quanto sia bello questo luogo per lavorare. Le premesse sono ottime e io sono a disposizione. Ce la metterò tutta in campo. Ho già incontrato il mister e non vedo l'ora di scendere in campo già domani”.

Sulla concorrenza a centrocampo:

“Fa parte del gioco ed è normale che sia così. Cercherò di far valere le mie caratteristiche. Sono veramente felice di iniziare”.

Sui calci di punizione:

“È un fondamentale che alleno da sempre e sul quale lavoro. È una cosa che mi piace molto fin da piccolo. Anche l'anno scorso mi sono sempre allenato e cercherò di portarla avanti anche quest'anno perché per me è importante”.

Sull'amicizia con Kean:

“Con lui c'è un'amicizia che va avanti da tanto tempo perché è da quando abbiamo 8 anni che giochiamo insieme. Ci unisce una fratellanza diversa dal resto. Sono contento di unirmi a lui e che lui si sia trovato bene qui. Cercherò di seguire le sue orme. Gli ho scritto e non vedo l'ora di vederlo domani”.