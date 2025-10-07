Bucchioni su Gudmundsson: “Probabilmente non ha il carattere per reggere Firenze, l’annata di Genova fu casuale”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina: “La Fiorentina ha pagato tanto Gudmundsson e ora lo devi recuperare perché ha un valore, magari lo tieni fuori per capire che cosa ha e non puoi permetterti di lasciarlo fuori perché è uno dei tuoi giocatori migliori e, se lo elimini dal progetto, rischi di perdere la stagione come lui considero anche lo stesso Fagioli. Quello che temiamo è che l’annata bella di Genova sia stata solo una casualità, ricordiamoci che anche l’Inter ci ha provato e poi l’ha mollato quindi facciamoci delle domande .”

Su Fagioli: “Lo devi alleggerire dal ruolo di regia e metterlo più avanti vicino alla punta come cambio di Gudmundsson perché ha qualità e non ci puoi perdere già ora le speranze.”

Su Nicolussi Caviglia: “Si credeva fosse il salvatore della patria e invece ci ha fatto vedere tutti i suoi limiti prima di tutto caratteriali e poi tecnici. Mi sorprende sia stato convocato da Gattuso, ma pure questo denota il livello basso dell’Italia.”

Sulla Fiorentina: “Se avessimo pareggiato, magari saremmo tutti più positivi con un atteggiamento diverso perché avremmo parlato di una ripresa e di un clima più tranquillo. Adesso bisogna cercare di fare punti e poi a novembre dovremo decidere, chiaramente se dopo 9 partite hai 3 o 4 punti allora dovremo essere drastici.”