Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta sicura: "Vanoli ha chiesto a Caviglia di innescare di più la mezzala opposta"

17 Novembre · 09:07

Fiorentina

Il centrocampo contro la Juventus vedrà ancora due uomini di fascia, un play e due mezzali

Il centrocampo contro la Juventus vedrà ancora due uomini di fascia, un play e due mezzali. Nicolussi Caviglia avrà compiti di costruzione un po’ diversi rispetto a ciò che chiedeva in precedenza Stefano Pioli: l’ex Venezia dovrebbe innescare maggiormente la mezzala opposta. Per completare il reparto, oltre a Mandragora, sembra preferibile la fisicità di Sohm: sabato potrebbe toccare ancora lui, come a Marassi. Più avanti arriverà anche il momento della qualità di Nicolò Fagioli. La Fiorentina cercherà di essere lineare, semplice perfino basilare, ma allo stesso tempo molto lucida nei concetti da seguire. In generale Vanoli dovrà cambiare passo al centrocampo e una delle priorità sarà quella di andare alla conclusione con maggiore frequenza perché da tutto il reparto sono arrivati appena 7 tiri nello specchio in ben 11 giornate di campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

