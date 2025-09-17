17 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:34

Nazione avvisa: “Contro il Como spazio a Nicolussi Caviglia. Fagioli può fare da mezzala”

Nazione avvisa: “Contro il Como spazio a Nicolussi Caviglia. Fagioli può fare da mezzala”

Contro il Como serve cambiare qualcosa a centrocampo

Contro il Como serve cambiare qualcosa a centrocampo. Il vertice basso deve dare qualità e tempi alla manovra. Spazio dunque a Nicolussi Caviglia con la speranza che diventi presto un perno della mediana viola. L’uomo in grado di alzare il livello del reparto. E dopo il Napoli, contro il Como è da aspettarselo titolare. Difficile che Pioli voglia rinunciare a Fagioli, dal quale si aspetta tanto. Il ruolo da mezzala sembra essere quello più adatto al giocatore. Lo scrive La Nazione.

