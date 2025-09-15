Nazione: “Fiorentina priva di equilibrio e ritmo. Nicolussi Caviglia e Fazzini possono essere la soluzione”

Dalle prime cinque partite di gestione Pioli emerge una squadra volenterosa e con spirito di sacrificio, ma ancora priva del giusto equilibrio soprattutto in mezzo al campo. Ciò che manca è la capacità di alzare il ritmo, proporre con continuità il gioco e coinvolgere i centrocampisti in fase offensiva. Troppo spesso, infatti, la manovra si rifugia nel “lancione” dalla difesa, segnale di una difficoltà a costruire centralmente e di una velocità di esecuzione che si è vista solo a tratti.

La speranza per il tecnico è riposta anche nei nuovi innesti e nei giovani più brillanti come Nicolussi Caviglia e Fazzini, entrambi dotati di idee rapide e buona tecnica. Il primo può fungere da regista, mentre il secondo garantisce duttilità e dinamismo, portando spesso un cambio di passo alla squadra quando entra in campo. Con loro, e con il possibile rilancio di Fagioli, Pioli potrebbe trovare la soluzione per un reparto che attualmente, fatta eccezione per Mandragora, appare in difficoltà. Lo riporta La Nazione.