Nazione: “Pioli ha ancora due dubbi. Nicolussi Caviglia o Sohm? Dzeko in vantaggio su Piccoli”

Quattro mesi dopo la Fiorentina torna a giocare al Franchi. Una serata quindi, al di là delle condizioni dello stadio ancora oggetto di restyling, già speciale di suo a cui si aggiunge il ritorno da allenatore gigliato a Campo di Marte di Stefano Pioli. Sugli spalti ci saranno 21mila spettatori, quasi tutti viola viste le restrizioni al solo settore ospiti per i residenti in Campania, e in campo di fronte ai viola ci sarà il Napoli scudettato di Antonio Conte. Per provare a battere i partenopei il tecnico parmense ha già in mente la formazione giusta, anche se gli ultimi dubbi li scioglierà solamente dopo la rifinitura di questa mattina. A centrocampo il ballottaggio è tra Nicolussi Caviglia e Sohm, e quindi tra la qualità nel palleggio e i muscoli.

Il prescelto dei due andrà a completare il terzetto formato poi da Mandragora e Fagioli. Davanti a De Gea pochi dubbi, ci saranno Comuzzo, Pongracic e Ranieri, così come sulle corsie dove agiranno Dodo e Gosens. Le altre due incertezze riguardano il reparto offensivo. La prima è la presenza o meno in panchina di Albert Gudmundsson, che ha subito un infortunio alla caviglia nel match tra la sua Islanda e l’Azerbaijan e verrà valutato in mattinata, mentre la seconda riguarda il compagno in attacco di Kean. Piccoli spera in un’altra chance dopo Torino ma tutto il tipo di partita e lo stato di forma portano a Edin Dzeko. Lo riporta La Nazione.