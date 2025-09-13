13 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Pioli ha ancora due dubbi. Nicolussi Caviglia o Sohm? Dzeko in vantaggio su Piccoli”

Rassegna Stampa

Nazione: “Pioli ha ancora due dubbi. Nicolussi Caviglia o Sohm? Dzeko in vantaggio su Piccoli”

Redazione

13 Settembre · 08:50

Aggiornamento: 13 Settembre 2025 · 08:50

TAG:

DzekoFiorentinaNicolussi CavigliaSohm

Condividi:

di

Da capire la presenza o meno in panchina di Gudmundsson

Quattro mesi dopo la Fiorentina torna a giocare al Franchi. Una serata quindi, al di là delle condizioni dello stadio ancora oggetto di restyling, già speciale di suo a cui si aggiunge il ritorno da allenatore gigliato a Campo di Marte di Stefano Pioli. Sugli spalti ci saranno 21mila spettatori, quasi tutti viola viste le restrizioni al solo settore ospiti per i residenti in Campania, e in campo di fronte ai viola ci sarà il Napoli scudettato di Antonio Conte. Per provare a battere i partenopei il tecnico parmense ha già in mente la formazione giusta, anche se gli ultimi dubbi li scioglierà solamente dopo la rifinitura di questa mattina. A centrocampo il ballottaggio è tra Nicolussi Caviglia e Sohm, e quindi tra la qualità nel palleggio e i muscoli.

Il prescelto dei due andrà a completare il terzetto formato poi da Mandragora e Fagioli. Davanti a De Gea pochi dubbi, ci saranno Comuzzo, Pongracic e Ranieri, così come sulle corsie dove agiranno Dodo e Gosens. Le altre due incertezze riguardano il reparto offensivo. La prima è la presenza o meno in panchina di Albert Gudmundsson, che ha subito un infortunio alla caviglia nel match tra la sua Islanda e l’Azerbaijan e verrà valutato in mattinata, mentre la seconda riguarda il compagno in attacco di Kean. Piccoli spera in un’altra chance dopo Torino ma tutto il tipo di partita e lo stato di forma portano a Edin Dzeko. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio