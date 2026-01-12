12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Corriere dello Sport titola: “Nicolussi Caviglia ha accettato il Cagliari, si aspetta l’accordo dei sardi con il Venezia”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Calciomercato

Mirko Carmignani

12 Gennaio · 13:40

#FiorentinaCagliariNicolussi Caviglia

di

Il centrocampista viola è molto vicino a trasferirsi in Sardegna alla corte del tecnico sardo Pisacane che lo vuole

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore viola Hans Nicolussi Caviglia piace molto al Cagliari dopo aver deluso a Firenze in questi mesi. Il centrocampista ha perso la titolarità con un Fagioli in crescita esponenziale che si è preso il posto con forza, mentre l’ex Venezia è finito ai margini. La Fiorentina ha acconsentito ad interrompere il prestito per riportarlo in Laguna, ma il Venezia e il Cagliari ancora non hanno trovato un accordo e, per questo, Caviglia resta in viola.

Il giocatore ha già accettato di lasciare la Fiorentina per andare a Cagliari dove sarebbe centrale nel calcio di Pisacane. I sardi hanno offerto 500000 mila euro per il prestito con un riscatto in estate fissato tra i 4 e i 5 milioni di euro.

