Il Corriere dello Sport titola: “Nicolussi Caviglia ha accettato il Cagliari, si aspetta l’accordo dei sardi con il Venezia”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore viola Hans Nicolussi Caviglia piace molto al Cagliari dopo aver deluso a Firenze in questi mesi. Il centrocampista ha perso la titolarità con un Fagioli in crescita esponenziale che si è preso il posto con forza, mentre l’ex Venezia è finito ai margini. La Fiorentina ha acconsentito ad interrompere il prestito per riportarlo in Laguna, ma il Venezia e il Cagliari ancora non hanno trovato un accordo e, per questo, Caviglia resta in viola.

Il giocatore ha già accettato di lasciare la Fiorentina per andare a Cagliari dove sarebbe centrale nel calcio di Pisacane. I sardi hanno offerto 500000 mila euro per il prestito con un riscatto in estate fissato tra i 4 e i 5 milioni di euro.